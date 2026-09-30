September 2026: Die Expertenmeinungen zur HORNBACH-Aktie

Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Analyse der HORNBACH-Aktie abgegeben.

1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für HORNBACH ein Kursziel von 91,00 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 4,70 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 86,30 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 09.09.2026 Baader Bank 92,00 EUR 6,60 09.09.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 90,00 EUR 4,29 09.09.2026

Redaktion finanzen.ch