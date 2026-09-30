HORNBACH Aktie 1944196 / DE0006083405
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30.09.2026 18:00:38
September 2026: Die Expertenmeinungen zur HORNBACH-Aktie
So haben Experten die HORNBACH-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.
Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Analyse der HORNBACH-Aktie abgegeben.
1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für HORNBACH ein Kursziel von 91,00 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 4,70 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 86,30 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|09.09.2026
|Baader Bank
|92,00 EUR
|6,60
|09.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|90,00 EUR
|4,29
|09.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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