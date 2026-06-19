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HORNBACH Aktie 1944196 / DE0006083405

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19.06.2026 08:25:57

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MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Hornbach Holding nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Die Baumarkt-Holding habe ein durchwachsenes erstes Geschäftsquartal 2026/27 hinter sich, schrieb Volker Bosse am Freitag. Das Umsatzwachstum sei dank des im Vergleich zu Deutschland besseren Auslandsgeschäfts solide und liege über seiner Erwartung. Auch das Bruttoergebnis habe zugelegt. Derweil habe das gesunkene bereinigte operative Ergebnis (Ebit) seine Schätzung verfehlt./gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 08:07 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: HORNBACH Holding Add
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HORNBACH Holding 		Analyst:
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Analyst Name::
Volker Bosse 		KGV*:
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