EQS-News: HORNBACH Gruppe erzielt starkes Ergebnis im ersten Halbjahr 2026/27 und beschleunigt Expansion

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HORNBACH Gruppe erzielt starkes Ergebnis im ersten Halbjahr 2026/27 und beschleunigt Expansion



29.09.2026 / 07:00 CET/CEST

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HORNBACH Gruppe erzielt starkes Ergebnis im ersten Halbjahr 2026/27 und beschleunigt Expansion

Nettoumsatz der HORNBACH Gruppe in Q2 2026/27 um 7,3% gewachsen – Umsatz im ersten Halbjahr 2026/27 steigt auf 3,8 Mrd. EUR (+6,0%)

Neue Bau- und Gartenmärkte in Trnava (Slowakei) und Graz (Österreich) – Marktanteile in Deutschland und Europa ausgebaut

Rohertragswachstum kompensiert Kostensteigerungen: bereinigtes EBIT steigt in Q2 2026/27 um 12,8% auf 124,6 Mio. EUR – im ersten Halbjahr ergibt sich ein Plus von 4,9% auf 285,6 Mio. EUR

Investitionen in Wachstum: weitere Expansion in Europa und Übernahme von sechs Hellweg-Standorten in Deutschland zur weiteren Stärkung des lokalen Filialnetzes

Prognose für das Gesamtjahr 2026/27 bei anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten bestätigt

Tabelle 1: Kennzahlen HORNBACH Gruppe

Q2 2026/27: 1. Juni 2026 bis 31. August 2026; 6M 2026/27: 1. März 2026 bis 31. August 2026

(in Mio. EUR soweit nicht anders angegeben) Q2 2026/27 Q2 2025/26 ± in % 6M 2026/27 6M 2025/26 ± in % Nettoumsatz 1.813,7 1.689,9 7,3 3.816,2 3.599,1 6,0 davon Teilkonzern HORNBACH Baumarkt 1.706,5 1.592,8 7,1 3.603,2 3.403,6 5,9 - Deutschland 787,0 741,5 6,1 1.672,3 1.611,5 3,8 - Übriges Europa 919,4 851,3 8,0 1.930,9 1.792,2 7,7 Flächenbereinigtes Umsatzwachstum in %1) 5,4 2,4 4,0 3,6 davon Teilkonzern HORNBACH Baustoff Union 107,3 97,1 10,4 212,7 195,8 8,6 Rohertrag 620,7 584,5 6,2 1.320,6 1.257,3 5,0 Handelsspanne (in % vom Nettoumsatz) 34,2 34,6 34,6 34,9 EBIT 124,9 110,1 13,5 285,9 272,7 4,9 Bereinigtes EBIT2) 124,6 110,5 12,8 285,6 272,2 4,9 Bereinigte EBIT-Marge (in % vom Nettoumsatz) 6,9 6,5 7,5 7,6 Konzernergebnis vor Steuern 108,1 94,8 14,0 248,9 243,6 2,2 Periodenüberschuss vor Gewinnanteilen anderer Gesellschafter 78,0 68,4 14,1 182,2 178,9 1,8 Ergebnis je HORNBACH Holding Aktie (verwässert/unverwässert, in EUR) 4,69 4,12 13,8 10,93 10,74 1,8 Auszahlungen für Investitionen (CAPEX) 65,1 59,0 10,3 121,0 106,7 13,5

1) ohne Währungseffekte; enthält den Umsatz aller Märkte, die seit mindestens einem Jahr geöffnet sind, sowie den Umsatz der Online-Shops

2) bereinigt um nicht-operative Aufwendungen und Erträge, z. B. Wertminderungen von Vermögenswerten, Erträge aus der Veräusserung von Immobilien, Erträge aus Zuschreibungen von in Vorjahren wertgeminderten Vermögenswerten

Bei Prozentangaben und Zahlen können Rundungsdifferenzen auftreten. Prozentangaben sind auf Basis TEUR gerechnet.



Bornheim (Pfalz), Deutschland, 29. September 2026.

Die HORNBACH Gruppe (HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Konzern; ISIN: DE0006083405) steigerte ihren Nettoumsatz im zweiten Quartal (Q2) 2026/27 (1. Juni bis 31. August 2026) um 7,3% auf 1,8 Mrd. EUR. Hierzu trug eine robuste Kundennachfrage, insbesondere nach saisonalen Sortimenten, sowie ein positiver Kalendereffekt bei. Im ersten Halbjahr (6M) 2026/27 (1. März bis 31. August 2026) erhöhte sich der Umsatz um 6,0% auf 3,8 Mrd. EUR. HORNBACH entwickelte sich damit im europäischen Geschäftsgebiet besser als die DIY-Branche und gewann Marktanteile. Infolge des starken Umsatz- und Rohertragswachstums stieg das bereinigte EBIT in Q2 2026/27 um 12,8% bzw. 14,1 Mio. EUR auf 124,6 Mio. EUR, womit sich in 6M 2026/27 ein Wachstum von 4,9% auf 285,6 Mio. EUR ergab. Die Umsatz- und Ertragsentwicklung liegt damit im Rahmen der am 19. Mai 2026 veröffentlichten Jahresprognose. Im weiteren Jahresverlauf ist neben der Eröffnung eines weiteren Fachmarkts für Bodenbeläge in den Niederlanden auch die Übernahme von sechs Hellweg-Standorten geplant, die im Frühjahr 2027 als HORNBACH Bau- und Gartenmärkte neu eröffnet werden sollen.

Albrecht Hornbach, Vorstandsvorsitzender der HORNBACH Management AG, kommentierte: „Mit der Expansion in bestehenden Ländern, einschliesslich zusätzlichen Standorten in Deutschland, sowie dem Markteintritt in Serbien stärken wir die Präsenz von HORNBACH in Europa und schaffen eine solide Basis für die zukünftige Entwicklung unseres Unternehmens. Dass wir dabei aktuell in erheblichem Umfang investieren, ist Ausdruck unserer Stärke. Während die Konsumstimmung in Europa weiterhin gedämpft ist, wachsen wir auf bestehender Verkaufsfläche und gewinnen in unserem europäischen Geschäftsgebiet kontinuierlich Marktanteile. Diese gute Entwicklung bestätigt die Wettbewerbsfähigkeit unseres Geschäftsmodells und versetzt uns in die Lage, Wachstumschancen konsequent zu nutzen.“

Erich Harsch, Vorstandsvorsitzender der HORNBACH Baumarkt AG, sagte: „HORNBACH hat im zweiten Quartal sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis eine sehr gute Entwicklung erzielt. Impulse kamen insbesondere von der hohen Nachfrage nach saisonalen Sortimenten wie Klimageräten, Produkten zur Verschattung und Bewässerung – insgesamt gab es aber über alle Sortimentskategorien hinweg Zuwächse. Besonders freut uns, dass unsere Leistung auch von den Kundinnen und Kunden honoriert wird: In aktuellen Kundenbefragungen in Deutschland und Österreich haben wir erneut Spitzenplätze erreicht. Insbesondere unsere verlässliche Preispolitik, unser Sortiment sowie unsere digitalen Angebote sind wesentliche Erfolgsfaktoren.“

HORNBACH Baumarkt steigert Umsatz, gewinnt Marktanteile und setzt Expansion fort

Die Nettoumsätze des grössten operativen Teilkonzerns HORNBACH Baumarkt AG wuchsen in 6M 2026/27 um 5,9% auf 3,6 Mrd. EUR (6M 2025/26: 3,4 Mrd. EUR), wovon 13,5% (6M 2025/26: 13,1%) auf den Online-Handel (inkl. Click & Collect) entfielen. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Online-Umsatz in 6M 2026/27 um 8,6% auf 485,8 Mio. EUR (6M 2025/26: 447,3 Mio. EUR). Flächen- und währungsbereinigt erhöhte sich der Umsatz um 4,0%. Im Zeitraum Januar bis Juli 2026 steigerte HORNBACH Baumarkt seine Marktanteile (GfK3)) erfolgreich auf 15,9% in Deutschland (2025: 15,5%), auf 29,8% in den Niederlanden (2025: 28,8%), auf 18,0% in Österreich (2025: 17,7%), auf 15,4% in der Schweiz (2025: 14,8%) und auf 40,1% in Tschechien (2025: 38,5%). Das Filialnetz wurde im April 2026 durch einen neuen Bau- und Gartenmarkt in Trnava (Slowakei) erweitert, im September 2026 folgte die Neueröffnung eines Bau- und Gartenmarktes in Graz (Österreich).

Bereinigtes EBIT gewachsen – Rohertrag kompensiert gestiegene Kosten

Das bereinigte EBIT der HORNBACH Gruppe erhöhte sich in Q2 2026/27 verglichen mit dem Vorjahresquartal um 12,8% bzw. 14,1 Mio. EUR auf 124,6 Mio. EUR (Q2 2025/26: 110,5 Mio. EUR). Damit ergab sich in 6M ein Plus von 4,9% auf 285,6 Mio. EUR und eine bereinigte EBIT-Marge von 7,5% (6M 2025/26: 7,6%). Die Bereinigung betrifft positive nicht-operative Ergebniseffekte in Höhe von 0,3 Mio. EUR. Die Handelsspanne lag in 2026/27 aufgrund von gestiegenen Einkaufs- und Logistikkosten mit 34,6% leicht unter dem Niveau des Vorjahres (6M 2025/26: 34,9%). Das umsatzbedingte Rohertragswachstum (+5,0%) kompensierte gestiegene Personalkosten (+4,9%) sowie höhere Instandhaltungs- und IT-Kosten.

Jahresüberschuss leicht über Vorjahr – Investitionen gestiegen

Der Jahresüberschuss stieg in 6M 2026/27 um 1,8% auf 182,2 Mio. EUR (6M 2025/26: 178,9 Mio. EUR). Das Finanzergebnis war belastet von höheren Zinsaufwänden und negativen Währungseffekten. Das Ergebnis je Aktie der HORNBACH Holding belief sich auf 10,93 EUR (6M 2025/26: 10,74 EUR).

Der operative Cashflow stieg infolge positiver Working-Capital-Effekte und des verbesserten operativen Ergebnisses auf 352,0 Mio. EUR (6M 2025/26: 271,6 Mio. EUR). Die Auszahlungen für Investitionen (CAPEX) lagen aufgrund der weiteren Expansion im bestehenden Geschäftsgebiet sowie der Erschliessung von Serbien als neues Land mit 121,0 Mio. EUR (6M 2025/26: 106,7 Mio. EUR) erwartungsgemäss über dem Vorjahresniveau. Der Free Cashflow nach Dividende belief sich damit auf 194,9 Mio. EUR (6M 2025/26: 129,6 Mio. EUR).

Gesamtjahresprognose 2026/27 bestätigt

HORNBACH bestätigt die am 19. Mai 2026 veröffentlichte Prognose. Im Geschäftsjahr 2026/27 rechnet die HORNBACH Gruppe mit einem Nettoumsatz auf oder leicht über4) dem Niveau des Geschäftsjahres 2025/26 (6,4 Mrd. EUR) sowie mit einem bereinigten EBIT in etwa auf4) dem Niveau des Geschäftsjahres 2025/26 (264,7 Mio. EUR).

Die Prognose reflektiert einerseits das geplante Umsatzwachstum durch neue Märkte, auf bestehender Fläche und im Onlinehandel sowie andererseits den möglichen Einfluss geopolitischer Entwicklungen auf u. a. Konsumstimmung sowie Einkaufs- und Logistikpreise. Zudem wird auch im weiteren Jahresverlauf ein moderater Kostenanstieg aus Lohnsteigerungen sowie der Umsetzung von IT-Projekten erwartet.

Mit der geplanten Übernahme von sechs Hellweg-Standorten verdichtet HORNBACH sein bestehendes Filialnetz in Deutschland und sichert Marktanteile im Heimatmarkt. Vorbehaltlich der Prüfung durch das Bundeskartellamt werden die Märkte zum 1. Dezember 2026 übernommen und zu HORNBACH Bau- und Gartenmärkten umgestaltet. Die Neueröffnungen sollen im Frühjahr 2027 erfolgen.



Tabelle 2: Weitere Kennzahlen HORNBACH Gruppe

31. August 2026 28. Februar 2026 ± Anzahl der HORNBACH Baumarkt-Filialen5) 177 176 +1 Verkaufsfläche (HORNBACH Baumarkt) nach BHB (in T qm)6) 2.133 2.118 +0,7% Anzahl der HORNBACH Baustoff Union GmbH Niederlassungen 39 39 ±0 Anzahl Beschäftigte7) 25.911 25.514 +1,6%

3) GfK-Definition: Bau- und Gartenmärkte grösser als 1.000 qm; Daten verfügbar für Deutschland, Niederlande, Österreich, Schweiz und Tschechischen

4) Für qualifiziert-komparative Prognosen gilt folgende unternehmenseigene Definition:

Umsatz: „Auf dem Niveau des Berichtsjahres“ = -2 % bis +2 % | „Leicht“ = >+/-2 % bis +/-6 % | „Deutlich“ = >+/-6 %

bereinigtes EBIT: „Auf dem Niveau des Berichtsjahres“ = -5 % bis +5 % | „Leicht“ = >+/-5 % bis +/-12 % | „Deutlich“ = >+/-12 %

5) davon 174 HORNBACH Bau- und Gartenmärkte und drei Bodenhaus Fachmärkte

6) Verkaufsfläche BHB: Geschlossene Halle (beheizt oder unbeheizt): 100%; überdachte Freifläche (unbeheizt): 50%; Baustoff Drive-in (unbeheizt): 50%; nichtüberdachte Freifläche (unbeheizt): 25%

7) Mitarbeiterzahl zum Stichtag 31. August, einschliesslich passiver Beschäftigungsverhältnisse

Hinweis

Der Halbjahresbericht des HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Konzerns für Q2/6M 2026/27 ist online verfügbar unter: www.hornbach-holding.de .

Eine Telefonkonferenz für Analysten und Investoren (Englisch) findet heute um 8:30 Uhr statt. Die Live-Übertragung ist über den folgenden Link verfügbar:

https://www.appairtime.com/de/event/57b1f862-9cd0-4812-9906-243c119ae48a

Erklärungen und Überleitungen zu den verwendeten Finanzkennzahlen finden Sie auf unserer Website.

Über die HORNBACH Gruppe

Die HORNBACH Gruppe ist ein unabhängiges, familiengeführtes Einzelhandelsunternehmen unter dem Dach der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, die an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und im SDAX vertreten ist. Die grösste Tochtergesellschaft HORNBACH Baumarkt AG betreibt 178 grossflächige Bau- und Gartenmärkte (inklusive Fachmärkte, Stand 29. September 2026) sowie Online-Shops in neun europäischen Ländern. Mit der Expansion nach Serbien wird derzeit das zehnte Land erschlossen. Zur Gruppe gehören darüber hinaus die HORNBACH Baustoff Union GmbH, ein regionales Baustoffhandelsunternehmen mit 39 Standorten im Südwesten Deutschlands und Frankreich, sowie die HORNBACH Immobilien AG, die für die Gruppe Einzelhandelsimmobilien entwickelt. Im Geschäftsjahr 2025/26 (Bilanzstichtag: 28. Februar 2026) erzielte die HORNBACH Gruppe einen Nettoumsatz von 6,4 Mrd. EUR und gehört damit zu den fünf grössten Handelsunternehmen für Bau- und Gartenbedarf in Europa. HORNBACH beschäftigt rund 26.000 Mitarbeitende.

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