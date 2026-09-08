HORNBACH Aktie 1944196 / DE0006083405
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HORNBACH Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hornbach Holding nach vorläufigen Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Hold" belassen. Die Baumarktholding habe im vergangenen Quartal stark abgeschnitten, was die Ziele für 2026/27 untermauere, schrieb Michael Heider am Dienstag. Dass das Management den Ausblick nur bestätigt hat, wertet er als konservativ. Das Unternehmen sei angesichts des unsicheren Umfelds vorsichtig. Dies begrenze das Potenzial für eine positive Kursreaktion der Aktie./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HORNBACH Holding Hold
|
Unternehmen:
HORNBACH Holding
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
86.20 €
|
Abst. Kursziel*:
4.41%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
85.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.14%
|
Analyst Name::
Michael Heider
|
KGV*:
-
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