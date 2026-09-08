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HORNBACH Aktie 1944196 / DE0006083405

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08.09.2026
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09.09.2026 07:41:03

HORNBACH Hold

HORNBACH
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hornbach Holding nach vorläufigen Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Hold" belassen. Die Baumarktholding habe im vergangenen Quartal stark abgeschnitten, was die Ziele für 2026/27 untermauere, schrieb Michael Heider am Dienstag. Dass das Management den Ausblick nur bestätigt hat, wertet er als konservativ. Das Unternehmen sei angesichts des unsicheren Umfelds vorsichtig. Dies begrenze das Potenzial für eine positive Kursreaktion der Aktie./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 19:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: HORNBACH Holding Hold
Unternehmen:
HORNBACH Holding 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
90.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
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Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
85.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Michael Heider 		KGV*:
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