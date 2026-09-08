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HORNBACH Aktie 1944196 / DE0006083405

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09.09.2026 12:56:06

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MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Hornbach Holding mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Add" belassen. Die Baumarktholding habe überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt, schrieb Volker Bosse am Mittwoch in seinem Rückblick auf den Zwischenbericht vom Montag./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 12:01 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: HORNBACH Holding Add
Unternehmen:
HORNBACH Holding 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
Add 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Volker Bosse 		KGV*:
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26.06.26 HORNBACH Add Baader Bank
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22.06.26 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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