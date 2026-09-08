HORNBACH Aktie 1944196 / DE0006083405
79.80CHF
0.50CHF
0.63 %
14:44:54
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
09.09.2026 12:56:06
HORNBACH Add
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Hornbach Holding mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Add" belassen. Die Baumarktholding habe überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt, schrieb Volker Bosse am Mittwoch in seinem Rückblick auf den Zwischenbericht vom Montag./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 12:01 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HORNBACH Holding Add
|
Unternehmen:
HORNBACH Holding
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
92.00 €
|
Rating jetzt:
Add
|
Kurs*:
85.30 €
|
Abst. Kursziel*:
7.85%
|
Rating update:
Add
|
Kurs aktuell:
85.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.73%
|
Analyst Name::
Volker Bosse
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu HORNBACH Holding
|
08.09.26
|XETRA-Handel: SDAX letztendlich stärker (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Freundlicher Handel: SDAX klettert nachmittags (finanzen.ch)
|
08.09.26
|SDAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der SDAX mittags (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Hornbach profitiert von robuster Nachfrage - Aktie zieht an (AWP)
|
08.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
07.09.26
|EQS-Adhoc: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Umsatz und bereinigtes EBIT in Q2 2026/27 über Vorjahresniveau – Prognose für das Gesamtjahr bestätigt (EQS Group)
|
07.09.26
|EQS-Adhoc: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Sales and Adjusted EBIT in Q2 2026/27 above prior-year level – FY outlook maintained (EQS Group)
|
12.08.26
|EQS-CMS: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
Analysen zu HORNBACH Holding
|12:56
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|07:41
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.06.26
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|22.06.26
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|22.06.26
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:56
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|07:41
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.06.26
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|22.06.26
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|22.06.26
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:56
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|26.06.26
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|19.06.26
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|19.05.26
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|25.03.26
|HORNBACH Add
|Baader Bank
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|07:41
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.06.26
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|22.06.26
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|26.03.26
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|HORNBACH Holding
|79.70
|0.50%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:56
|
JP Morgan Chase & Co.
Salesforce Overweight
|12:56
|
Baader Bank
HORNBACH Add
|11:34
|
RBC Capital Markets
Richemont Outperform
|11:34
|
RBC Capital Markets
adidas Outperform
|11:34
|
Deutsche Bank AG
L'Oréal Sell
|11:33
|
RBC Capital Markets
Nike Sector Perform
|10:11
|
Deutsche Bank AG
Inditex Buy