HORNBACH 80.17 CHF -1.32% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Hornbach Holding mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Add" belassen. Die Baumarktholding habe überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt, schrieb Volker Bosse am Mittwoch in seinem Rückblick auf den Zwischenbericht vom Montag./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 12:01 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.