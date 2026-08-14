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14.08.2026 12:29:00

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF tendiert am Freitagmittag tiefer

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF tendiert am Freitagmittag tiefer

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die HOCHTIEF-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,8 Prozent auf 435,80 EUR nach.

HOCHTIEF
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Um 12:28 Uhr ging es für die HOCHTIEF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 435,80 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 32'588 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 432,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 442,20 EUR. Bisher wurden heute 9'132 HOCHTIEF-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 554,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.05.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,12 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 210,40 EUR am 03.09.2025. Der derzeitige Kurs der HOCHTIEF-Aktie liegt somit 107,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,91 EUR, nach 6,60 EUR im Jahr 2025. HOCHTIEF liess sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. HOCHTIEF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,30 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 10.74 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.45 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von HOCHTIEF rechnen Experten am 11.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem HOCHTIEF-Gewinn in Höhe von 14,31 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: HOCHTIEF
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