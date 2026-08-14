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14.08.2026 09:29:00

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF tendiert am Freitagvormittag schwächer

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF tendiert am Freitagvormittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von HOCHTIEF. Die HOCHTIEF-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 438,00 EUR.

HOCHTIEF
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Um 09:28 Uhr ging es für die HOCHTIEF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 438,00 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'530 Punkten steht. In der Spitze fiel die HOCHTIEF-Aktie bis auf 437,40 EUR. Bei 442,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'856 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 554,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.05.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HOCHTIEF-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.09.2025 bei 210,40 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 51,96 Prozent könnte die HOCHTIEF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 6,60 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,91 EUR je HOCHTIEF-Aktie. Am 27.07.2026 legte HOCHTIEF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,30 EUR erwirtschaftet worden. HOCHTIEF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Am 11.11.2027 wird HOCHTIEF schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

In der HOCHTIEF-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 14,31 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: HOCHTIEF
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