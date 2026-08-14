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14.08.2026 16:29:00

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Nachmittag behauptet

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Nachmittag behauptet

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von HOCHTIEF. Die HOCHTIEF-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 443,60 EUR.

HOCHTIEF
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Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der HOCHTIEF-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 443,60 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der aktuell bei 32'516 Punkten steht. Die HOCHTIEF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 444,00 EUR. Die HOCHTIEF-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 432,40 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 442,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 21'271 HOCHTIEF-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 554,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.05.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HOCHTIEF-Aktie derzeit noch 24,89 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 03.09.2025 Kursverluste bis auf 210,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 52,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HOCHTIEF-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für HOCHTIEF-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,60 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,91 EUR belaufen. HOCHTIEF liess sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,42 EUR gegenüber 2,30 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat HOCHTIEF im vergangenen Quartal 10.74 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HOCHTIEF 9.45 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von HOCHTIEF wird am 05.11.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der HOCHTIEF-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 11.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 14,31 EUR je HOCHTIEF-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: HOCHTIEF
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