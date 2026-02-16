HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
HENSOLDT Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hensoldt vor den anstehenden Jahreszahlen von 86 auf 91 Euro angehoben und die Aktien nach ihrem Rückschlag von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Nach der Korrektur der Aktie und der Markterwartungen auf ein realistisches Niveau sieht der Analyst Christian Cohrs die Papiere des Radarspezialisten positiver. Für 2025 erwartet er ein "solides Jahresendergebnis in beiden Geschäftsbereichen und eine starke Auftragsdynamik", wie er am Montag in seinem Bilanzausblick schrieb. Er sieht das vergangene Jahr primär als Vorbereitung auf den erwarteten Boom im Verteidigungssektor./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HENSOLDT Buy
|
Unternehmen:
HENSOLDT
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
91.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
80.60 €
|
Abst. Kursziel*:
12.90%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
80.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.75%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HENSOLDT
|
09:29
|TecDAX aktuell: Börsianer lassen TecDAX zum Start steigen (finanzen.ch)
|
09:29
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:29
|HENSOLDT Aktie News: Investoren trennen sich am Montagvormittag vermehrt von HENSOLDT (finanzen.ch)
|
13.02.26
|NATO-Rahmenvertrag greift: Rheinmetall-Aktie profitiert von erstem Abruf - So reagieren RENK, HENSOLDT und TKMS (finanzen.ch)
|
13.02.26
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker (finanzen.ch)
|
13.02.26
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Freitagmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
13.02.26
|TecDAX-Titel HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HENSOLDT von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
12.02.26
|TKMS-Aktie nach erstem Börsenquartal zwischen Boom und Risiko - So reagieren Rheinmetall, RENK und HENSOLDT (finanzen.ch)
Analysen zu HENSOLDT
|08:55
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|30.01.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|HENSOLDT Equal-weight
|Morgan Stanley
|12.01.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|30.01.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|HENSOLDT Equal-weight
|Morgan Stanley
|12.01.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|29.01.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|12.11.25
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|HENSOLDT Equal-weight
|Morgan Stanley
|12.01.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|HENSOLDT
|72.50
|0.00%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:26
|
Deutsche Bank AG
Carl Zeiss Meditec Hold
|10:25
|
Deutsche Bank AG
AB InBev Hold
|10:25
|
Deutsche Bank AG
Siemens Energy Buy
|10:03
|
UBS AG
Siemens Buy
|10:02
|
UBS AG
L'Oréal Buy
|09:22
|
Barclays Capital
L'Oréal Overweight
|09:16
|
Barclays Capital
Nestlé Equal Weight