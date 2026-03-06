HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
HENSOLDT Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hensoldt von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 90 Euro belassen. Die auch 2026 weiter hereinkommenden Aufträge aus Deutschland ließen die Jahresprognose für den freien Finanzmittelfluss (Free Cashflow) des Rüstungselektronikunternehmens konservativ erscheinen, schrieb Analyst Ben Brown in einer am Sonntag vorliegenden Studie. Daher und wegen der gesunkenen Aktienbewertung habe er die Papiere hochgestuft./rob/mis/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2026 / 14:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HENSOLDT Buy
|
Unternehmen:
HENSOLDT
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
73.70 €
|
Abst. Kursziel*:
22.12%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
73.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.37%
|
Analyst Name::
Ben Brown
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HENSOLDT
|
06.03.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
06.03.26
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX notiert im Minus (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So bewegt sich der TecDAX aktuell (finanzen.ch)
|
06.03.26
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT steigt am Mittag (finanzen.ch)
|
06.03.26
|TecDAX aktuell: TecDAX notiert am Freitagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
06.03.26
|TecDAX-Titel HENSOLDT-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HENSOLDT von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
06.03.26
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Freitagvormittag gesucht (finanzen.ch)