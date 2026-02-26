HENSOLDT 67.05 CHF -7.22% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hensoldt mit einem Kursziel von 97 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der starke Auftragseingang kompensiere den leicht schwächeren Gewinn, schrieb Afonso Osorio am Donnerstag nach den Zahlen des Herstellers von Rüstungsgütern./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:23 / GMT



