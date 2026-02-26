HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
66.00CHF
-5.00CHF
-7.04 %
13:18:58
SWX
26.02.2026 12:01:36
HENSOLDT Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hensoldt mit einem Kursziel von 97 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der starke Auftragseingang kompensiere den leicht schwächeren Gewinn, schrieb Afonso Osorio am Donnerstag nach den Zahlen des Herstellers von Rüstungsgütern./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:23 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
HENSOLDT
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
97.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight
Kurs*:
80.60 €
Abst. Kursziel*:
20.35%
Rating update:
Equal Weight
Kurs aktuell:
73.50 €
Abst. Kursziel aktuell:
31.97%
Analyst Name::
Afonso Osorio
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
