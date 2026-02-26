Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’018 0.8%  SPI 19’261 0.6%  Dow 49’499 0.0%  DAX 25’353 0.3%  Euro 0.9118 -0.1%  EStoxx50 6’162 0.0%  Gold 5’175 -0.1%  Bitcoin 52’032 -0.3%  Dollar 0.7730 -0.1%  Öl 71.6 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Swiss Re-Aktie stark: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Netflix-Aktie: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht
Showdown um Tesla-Aktie: Grossinvestoren veräussern - Privatanleger kaufen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Analyse: Hold-Bewertung von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) für Aktie
Allianz-Analyse: Sector Perform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie
Suche...
Plus500 Depot

HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

68.00
CHF
-0.50
CHF
-0.73 %
10:04:34
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.02.2026 09:30:40

HENSOLDT Buy

HENSOLDT
68.74 CHF -1.88%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hensoldt mit einem Kursziel von 101 Euro auf "Buy" belassen. Auftragseingang und Free Cashflow seien besser gewesen als erwartet, schrieb Christophe Menard in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf die Geschäftszahlen. Der Umsatz habe leicht enttäuscht./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: HENSOLDT Buy
Unternehmen:
HENSOLDT 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
101.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
80.60 € 		Abst. Kursziel*:
25.31%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
76.15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32.63%
Analyst Name::
Christophe Menard 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HENSOLDT

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?