|
02.03.2026 15:18:00
Februar 2026: So schätzen Experten die HENSOLDT-Aktie ein
Im letzten Monat wurde die HENSOLDT-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.
Im abgelaufenen Monat haben 7 Experten ihre Einschätzung der HENSOLDT-Aktie veröffentlicht.
3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 92,14 EUR für die HENSOLDT-Aktie, was einem Anstieg von 17,74 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 74,40 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|85,00 EUR
|14,25
|27.02.2026
|Deutsche Bank AG
|101,00 EUR
|35,75
|27.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|26.02.2026
|Barclays Capital
|97,00 EUR
|30,38
|26.02.2026
|Warburg Research
|91,00 EUR
|22,31
|26.02.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|90,00 EUR
|20,97
|26.02.2026
|Jefferies & Company Inc.
|90,00 EUR
|20,97
|26.02.2026
|Warburg Research
|91,00 EUR
|22,31
|16.02.2026
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
