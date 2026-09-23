Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat H&M nach Quartalszahlen des Modekonzerns mit einem Kursziel von 160 schwedischen Kronen auf "Hold" belassen. Das währungsbereinigte Umsatzwachstum liege moderat über der Konsensschätzung, und die überraschend hohe operative Ergebnismarge (Ebit) sei unter anderem der Rückerstattung gezahlter US-Zölle geschuldet, schrieb Adam Cochrane am Donnerstag. Ohne diese und andere positive Sonderfaktoren hätten die Bruttomargen enttäuscht, was aber durch die besser als erwartete Kostenkontrolle kompensiert worden sei./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Hold
|
Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
160.00 SEK
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
166.20 SEK
|
Abst. Kursziel*:
-3.73%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
166.20 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.73%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|
09.09.26
|Erste Schätzungen: Hennes Mauritz (H M, H&M) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
31.08.26
|August 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie (finanzen.net)
|
30.06.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juni (finanzen.net)
|
25.06.26
|H&M-Aktie fällt: Schwaches Konsumklima belastet (AWP)
|
24.06.26
|Ausblick: H&M legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
10.06.26
|Erste Schätzungen: Hennes Mauritz (H M, H&M) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
03.06.26
|Verdi kündigt neue deutschlandweite Warnstreiks im Handel an (AWP)
|
31.05.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai (finanzen.net)
Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|11:31
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|10:05
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|Barclays Capital
|09:46
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:29
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:31
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|10:05
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|Barclays Capital
|09:46
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:29
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.01.25
|Hennes & Mauritz AB Buy
|UBS AG
|02.12.24
|Hennes & Mauritz AB Buy
|UBS AG
|25.11.24
|Hennes & Mauritz AB Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.24
|Hennes & Mauritz AB Buy
|UBS AG
|05.11.24
|Hennes & Mauritz AB Outperform
|RBC Capital Markets
|10:05
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|Barclays Capital
|09:35
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.08.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Hennes & Mauritz AB Underperform
|Bernstein Research
|11:31
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|09:46
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:29
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|13.55
|-1.75%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:31
|
Deutsche Bank AG
Hennes & Mauritz AB Hold
|11:08
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
ASOS Buy
|11:07
|
Warburg Research
secunet Security Networks Buy
|11:07
|
Warburg Research
Kontron Buy
|11:05
|
DZ BANK
Dürr Halten
|10:24
|
Jefferies & Company Inc.
Schneider Electric Buy
|10:05
|
Barclays Capital
Hennes & Mauritz AB Underweight