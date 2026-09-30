Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
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30.09.2026 18:00:38
Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten
Analysten haben im abgelaufenen Monat die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie unter die Lupe genommen.
Im September 2026 haben 9 Experten die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie analysiert.
7 Experten empfehlen das Halten der Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie, 2 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 162,78 SEK beziffert, während der aktuelle Hennes Mauritz (H M, H&M)-Kurs an der Börse STO bei 156,95 SEK liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Sell an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|163,00 SEK
|3,85
|29.09.2026
|RBC Capital Markets
|170,00 SEK
|8,31
|28.09.2026
|Deutsche Bank AG
|160,00 SEK
|1,94
|25.09.2026
|Deutsche Bank AG
|160,00 SEK
|1,94
|24.09.2026
|Barclays Capital
|157,00 SEK
|0,03
|24.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|160,00 SEK
|1,94
|24.09.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|145,00 SEK
|-7,61
|24.09.2026
|RBC Capital Markets
|175,00 SEK
|11,50
|24.09.2026
|RBC Capital Markets
|175,00 SEK
|11,50
|21.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|29.09.26
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|UBS AG
|28.09.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|Barclays Capital
|29.09.26
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|Barclays Capital
|30.01.25
|Hennes & Mauritz AB Buy
|UBS AG
|02.12.24
|Hennes & Mauritz AB Buy
|UBS AG
|25.11.24
|Hennes & Mauritz AB Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.24
|Hennes & Mauritz AB Buy
|UBS AG
|05.11.24
|Hennes & Mauritz AB Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|Barclays Capital
|24.09.26
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.08.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Hennes & Mauritz AB Underperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
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● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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