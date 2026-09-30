Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten

Im September 2026 haben 9 Experten die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie analysiert.

7 Experten empfehlen das Halten der Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie, 2 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 162,78 SEK beziffert, während der aktuelle Hennes Mauritz (H M, H&M)-Kurs an der Börse STO bei 156,95 SEK liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Sell an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 163,00 SEK 3,85 29.09.2026 RBC Capital Markets 170,00 SEK 8,31 28.09.2026 Deutsche Bank AG 160,00 SEK 1,94 25.09.2026 Deutsche Bank AG 160,00 SEK 1,94 24.09.2026 Barclays Capital 157,00 SEK 0,03 24.09.2026 Jefferies & Company Inc. 160,00 SEK 1,94 24.09.2026 Goldman Sachs Group Inc. 145,00 SEK -7,61 24.09.2026 RBC Capital Markets 175,00 SEK 11,50 24.09.2026 RBC Capital Markets 175,00 SEK 11,50 21.09.2026

Redaktion finanzen.ch