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Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270

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09:00:28
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26.08.2026 08:32:58

HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight

Hennes & Mauritz AB
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 114 schwedischen Kronen auf "Underweight" belassen. Analystin Georgina Johanan rechnet bei den am 24. September erwarteten Zahlen des Modekonzerns zum dritten Geschäftsquartal nicht mit Überraschungen, wie sie am Dienstag schrieb. Allerdings liege ihre Schätzung für das operative Ergebnis (Ebit) von H&M für das Schlussviertel 2025/26 rund 10 Prozent unter der durchschnittlichen Analystenprognose./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 19:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Underweight
Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
114.00 SEK
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
184.50 SEK 		Abst. Kursziel*:
-38.21%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
184.50 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
-38.21%
Analyst Name::
Georgina Johanan 		KGV*:
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