August 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie

5 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie veröffentlicht.

3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Hennes Mauritz (H M, H&M) mit Halten ein, 2 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 152,40 SEK beziffert, während der aktuelle Hennes Mauritz (H M, H&M)-Kurs an der Börse STO bei 174,95 SEK liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Sell an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Goldman Sachs Group Inc. 145,00 SEK -17,12 27.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 114,00 SEK -34,84 26.08.2026 RBC Capital Markets 175,00 SEK 0,03 25.08.2026 UBS AG 168,00 SEK -3,97 19.08.2026 Jefferies & Company Inc. 160,00 SEK -8,55 17.08.2026

Redaktion finanzen.ch