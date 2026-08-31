Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
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31.08.2026 18:00:38
August 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie
Die Bewertungen der Analysten für die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie im Überblick.
5 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie veröffentlicht.
3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Hennes Mauritz (H M, H&M) mit Halten ein, 2 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 152,40 SEK beziffert, während der aktuelle Hennes Mauritz (H M, H&M)-Kurs an der Börse STO bei 174,95 SEK liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Sell an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs Group Inc.
|145,00 SEK
|-17,12
|27.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|114,00 SEK
|-34,84
|26.08.2026
|RBC Capital Markets
|175,00 SEK
|0,03
|25.08.2026
|UBS AG
|168,00 SEK
|-3,97
|19.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|160,00 SEK
|-8,55
|17.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|27.08.26
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.08.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|17.08.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.08.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|17.08.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.25
|Hennes & Mauritz AB Buy
|UBS AG
|02.12.24
|Hennes & Mauritz AB Buy
|UBS AG
|25.11.24
|Hennes & Mauritz AB Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.24
|Hennes & Mauritz AB Buy
|UBS AG
|05.11.24
|Hennes & Mauritz AB Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.08.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Hennes & Mauritz AB Underperform
|Bernstein Research
|26.06.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|Barclays Capital
|26.06.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|17.08.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.06.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
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