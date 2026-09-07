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Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270

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28.09.2026 07:44:04

HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für H&M von 175 auf 170 schwedischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Richard Chamberlain senkte sein Ergebnisziel (EPS) für die Schweden für das Geschäftsjahr 2027 um ein Prozent, wie er in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar schrieb./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 18:18 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Sector Perform
Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
170.00 SEK
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
161.60 SEK 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
161.60 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
5.20%
Analyst Name::
Richard Chamberlain 		KGV*:
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