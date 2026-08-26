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Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270

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15:04:42
BRXC
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27.08.2026 14:08:23

HennesMauritz AB (HM, H&M) Sell

Hennes & Mauritz AB
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für H&M von 150 auf 145 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Richard Edwards passte seine Schätzungen am Mittwoch vor dem Quartalsbericht der Schweden am 24. September an voraussichtlich maue Umsätze und Margen im dritten Quartal an./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 17:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Sell
Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
145.00 SEK
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
15.80 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
179.00 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Edwards 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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