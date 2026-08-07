Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 590 Euro auf "Overweight" belassen. Die Gewinnentwicklung werde fortan schwieriger, schrieb Kamran Hossain am Freitag nach den endgültigen Zahlen des Rückversicherers. Mit den vorab veröffentlichten Eckdaten hätten die Münchner positiv überrascht.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 09:48 Uhr ging es für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2.5 Prozent auf 509.40 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 15.82 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 90’818 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 sank die Aktie um 5.1 Prozent. Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2026 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:32 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:32 / BST



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