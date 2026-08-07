LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Safran von 370 auf 390 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Es sei Zeit für Umschichtungen, schrieb Milene Kerner am Donnerstag zu Europas Triebwerkherstellern. Safran und Melrose wurden mit "Overweight" bestätigt, MTU aber auf "Underweight" abgestuft. Safran bleibe Klassenbester, während Melrose das höchste Free-Cashflow-Wachstum verspreche. MTU bleibe qualitativ durchaus gut, das Wachstumsprofil sei allerdings vergleichsweise weiter ausgereizt./ag/ajx;