SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
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SAFRAN Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Safran von 370 auf 390 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Es sei Zeit für Umschichtungen, schrieb Milene Kerner am Donnerstag zu Europas Triebwerkherstellern. Safran und Melrose wurden mit "Overweight" bestätigt, MTU aber auf "Underweight" abgestuft. Safran bleibe Klassenbester, während Melrose das höchste Free-Cashflow-Wachstum verspreche. MTU bleibe qualitativ durchaus gut, das Wachstumsprofil sei allerdings vergleichsweise weiter ausgereizt./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Overweight
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
390.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
357.90 €
|
Abst. Kursziel*:
8.97%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
358.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.82%
|
Analyst Name::
Milene Kerner
|
KGV*:
-
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