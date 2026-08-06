Gefahr für die Börse: JPMorgan-Chef Jamie Dimon schlägt wegen Rekord-Schulden Alarm

Jamie Dimon sieht Margin-Schulden auf Rekordniveau

Hedgefonds Situational Awareness schrumpfte von 45 auf 10 Milliarden US-Dollar

Vergleich mit Finanzkrise 2008

JPMorgan-Chef Jamie Dimon hat im Interview mit CNBC vor einer historisch hohen Verschuldung an den Finanzmärkten gewarnt und dabei besonders auf versteckte Kredithebel abseits klassischer Margin-Konten verwiesen. Der Kollaps des KI-Hedgefonds Situational Awareness diene ihm als Beispiel dafür, wie schnell ein einzelner Marktteilnehmer Verwerfungen auslösen könne, auch wenn er das Finanzsystem insgesamt als stabil genug einschätzt, solche Einzelfälle zu verkraften.

Dimon sieht Rekordwerte bei der Marktverschuldung

Im Gespräch mit CNBC bezeichnete Dimon die sogenannte Margin Debt, also über Kredit finanzierte Wertpapierkäufe, als so hoch wie nie zuvor. Ein erheblicher Teil dieser Verschuldung sei zudem gar nicht als klassische Margin Debt erkennbar, sondern verstecke sich in anderen Finanzierungsformen. Als Kanäle nannte er Kredite über Prime-Broker, Hedgefonds, ETFs und Treasury-Arbitrage-Strategien.

Der JPMorgan-Chef ordnete seine Warnung in eine breitere Debatte ein, die durch hohe Aktienbewertungen, nahezu rekordhohe Hedgefonds-Verschuldung und umfangreiche Treasury-Basis-Trades neu befeuert wurde. Eine derart hohe Fremdfinanzierung erhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass ein einzelner Investor oder Fonds kurzfristig für breitere Volatilität sorgen könne, so Dimon.

Situational Awareness als Beispielfall

Konkret verwies Dimon auf den KI-Hedgefonds Situational Awareness, für den JPMorgan einer der Prime Broker war. Der von einem ehemaligen OpenAI-Forscher gegründete Fonds war nach fallenden Halbleiterwerten und einer Kette von Margin Calls von einem Spitzenwert von 45 Milliarden US-Dollar auf rund 10 Milliarden US-Dollar geschrumpft, wie CNBC am 30. Juli 2026 berichtete. Auslöser war eine Umkehr bei konzentrierten Positionen in KI-Infrastrukturwerten gegen Short-Wetten auf Software-Titel wie Adobe, die eine Spirale aus sinkenden Kursen, Margin Calls und Notverkäufen in Gang setzte.

Dimon wertete den Vorfall als Beleg dafür, dass Märkte einen solchen Einzelausfall ohne grössere Verwerfungen absorbieren können. Auch Bank-of-America-Chef Brian Moynihan bezeichnete den Fast-Kollaps als Warnsignal für stark fremdfinanzierte Märkte. Eine systemische Gefahr im Sinne einer drohenden Katastrophe sieht Dimon dennoch nicht, wohl aber ein erhöhtes Niveau.

Aktienmarkt in Gefahr? Vergleich mit 2008 und Blick auf Zinsen

Anders als während der Finanzkrise 2008 sei nicht die Hebelwirkung selbst das eigentliche Risiko, sondern das Ausmass realisierter Verluste, erklärte Dimon. Banken und Clearinghäuser würden bei steigender Volatilität in der Regel höhere Sicherheiten verlangen, was er auch für die Lage im August 2026 erwartet.

Darüber hinaus warnte der Bankchef vor neuem Inflationsdruck durch Staatsdefizite, Infrastrukturinvestitionen und eine globale Wiederaufrüstung, was Dimon zufolge auch das Zinsumfeld für Banken wie JPMorgan beeinflussen könnte. Diese Kräfte könnten laut Dimon zu einer Belastung für die Märkte werden, sollten Anleger für langlaufende Anleihen höhere Kompensation fordern. Bereits im April 2026 hatte er bei einer Konferenz des norwegischen Staatsfonds vor einer möglichen Anleihekrise gewarnt und die Politik zum Handeln aufgefordert.

Ob und wie Aufseher oder andere Bankchefs auf Dimons Warnung reagieren, ist offen.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.ch

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