Analyse: Market-Perform-Bewertung für Henkel vz-Aktie von Bernstein Research

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 74,96 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die europäische Konsumgüterbranche habe sich im chinesischen Onlinehandel im August sehr unterschiedlich entwickelt, schrieb Callum Elliott am Mittwoch. Henkel habe den Absatz immens gesteigert und in geringem Ausmass Marktanteile gewonnen.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Henkel vz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Henkel vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 14:02 Uhr verteuerte sich das Papier um 0.7 Prozent auf 73.36 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 2.18 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 37’729 Stück. Das Papier legte seit Jahresbeginn 2026 um 9.0 Prozent zu. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Henkel vz am 10.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 11:11 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 11:11 / UTC



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