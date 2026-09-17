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Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432

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Aktuelle Analyse 17.09.2026 13:22:44

Bernstein Research verleiht Henkel vz-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse

Bernstein Research verleiht Henkel vz-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse

Die Henkel vz-Aktie wurde von Bernstein Research genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Henkel vz.
70.46 CHF 1.20%
Kaufen Verkaufen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 74,96 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Callum Elliott wertete am Mittwoch die Daten von US-Kassenscannern hinsichtlich der Produkte der europäischen Konsumgüterkonzerne aus. Bei Henkel habe das Wachstum etwas angezogen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Henkel vz-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 13:06 Uhr sprang die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0.4 Prozent auf 74.10 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 1.16 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 48’358 Henkel vz-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 legte das Papier um 10.1 Prozent zu. Am 10.11.2026 dürfte Henkel vz die Bilanz für Q3 2026 veröffentlichen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 16:27 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 16:27 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Henkel AG & Co. KGaA,Travis Wolfe / Shutterstock.com
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