Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’523 0.4%  SPI 19’080 0.4%  Dow 49’919 -1.9%  DAX 24’195 0.0%  Euro 0.9228 0.0%  EStoxx50 6’050 0.7%  Gold 4’087 0.3%  Bitcoin 50’301 2.3%  Dollar 0.8000 0.1%  Öl 92.0 -3.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Zwei deutsche Tech-Schwergewichte im Vergleich: Hat die Infineon-Aktie aktuell die Nase vorn?
Infineon-Aktie zwischen Rekordhoch und Konsolidierungsphase
Centiel-Aktien erneut beflügelt: Die Gründe hinter dem Anstieg
ABB-Aktie legt zu: Steuerungssysteme auf Nordsee-Ölplattform wird modernisiert
Trading Signals: Givaudan: Eine frische Duftnote
Suche...
eToro entdecken

Heidelberger Druckmaschinen Aktie 682694 / DE0007314007

1.42
CHF
0.13
CHF
9.91 %
10:41:27
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.06.2026 09:31:20

Heidelberger Druckmaschinen Hold

Heidelberger Druckmaschinen
1.42 CHF 7.68%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Heidelberger Druck von 1,40 auf 1,60 Euro angehoben, aber die Einstufung vorerst auf "Hold" belassen. Die für 2026/27 angepeilte deutliche Verbesserung der operativen Gewinnmarge (bereinigte Ebitda-Marge) dürfte dann im Bereich sieben Prozent oder mehr liegen und somit weitgehend im Rahmen des Konsens, aber über seiner bisherigen Annahme, schrieb Stefan Augustin am Donnerstag. Der Analyst hob seine Schätzungen an. Größere Aufträge im Rüstungsgeschäft böten Aufwärtspotenzial und Transparenz./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Heidelberger Druckmaschinen AG Hold
Unternehmen:
Heidelberger Druckmaschinen AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
1.60 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
1.58 € 		Abst. Kursziel*:
1.59%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
1.54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3.63%
Analyst Name::
Stefan Augustin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Heidelberger Druckmaschinen AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Heidelberger Druckmaschinen AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:31 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
20.05.26 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
16.04.26 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
06.02.26 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
05.02.26 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen