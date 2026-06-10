Heidelberger Druckmaschinen Aktie 682694 / DE0007314007
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Heidelberger Druckmaschinen Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Heidelberger Druck von 1,40 auf 1,60 Euro angehoben, aber die Einstufung vorerst auf "Hold" belassen. Die für 2026/27 angepeilte deutliche Verbesserung der operativen Gewinnmarge (bereinigte Ebitda-Marge) dürfte dann im Bereich sieben Prozent oder mehr liegen und somit weitgehend im Rahmen des Konsens, aber über seiner bisherigen Annahme, schrieb Stefan Augustin am Donnerstag. Der Analyst hob seine Schätzungen an. Größere Aufträge im Rüstungsgeschäft böten Aufwärtspotenzial und Transparenz./rob/ajx/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberger Druckmaschinen AG Hold
|
Unternehmen:
Heidelberger Druckmaschinen AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
1.60 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
1.58 €
|
Abst. Kursziel*:
1.59%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
1.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.63%
|
Analyst Name::
Stefan Augustin
|
KGV*:
-
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