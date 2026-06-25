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Heidelberger Druckmaschinen Aktie 682694 / DE0007314007

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25.06.2026 08:14:16

Heidelberger Druckmaschinen Buy

Heidelberger Druckmaschinen
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Heidelberger Druck von 1,60 auf 1,80 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Übernahme das Service- und Ersatzteilgeschäfts sowie von Vertriebsgesellschaften der insolventen Manroland Sheetfed Gruppe sei ein strategisch vernünftiger Schritt, lobte Stefan Augustin in seiner Kaufempfehlung vom Donnerstag. Sie stärke sowohl den adressierbaren Markt als auch die besonders profitablen und robusten dauerhaften Erlöse des Druckmaschinenherstellers./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Heidelberger Druckmaschinen AG Buy
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