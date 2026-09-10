Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
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10.09.2026 17:58:16
SDAX aktuell: SDAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter
Zum Handelsschluss zogen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.
Am Donnerstag fiel der SDAX via XETRA schlussendlich um 0.75 Prozent auf 18’420.76 Punkte zurück. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 94.751 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.046 Prozent tiefer bei 18’551.75 Punkten in den Handel, nach 18’560.24 Punkten am Vortag.
Bei 18’600.51 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18’395.28 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 1.73 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, stand der SDAX bei 18’540.54 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, wies der SDAX einen Wert von 17’864.36 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, stand der SDAX bei 16’535.50 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6.14 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Zählern verzeichnet.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4.17 Prozent auf 54.90 EUR), STO SE (+ 2.53 Prozent auf 101.40 EUR), Drägerwerk (+ 1.80 Prozent auf 113.00 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 1.38 Prozent auf 22.05 EUR) und Adtran Networks SE (+ 1.33 Prozent auf 22.90 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen Hypoport SE (-6.57 Prozent auf 76.80 EUR), Jungheinrich (-4.61 Prozent auf 25.24 EUR), SMA Solar (-3.89 Prozent auf 59.35 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-3.71 Prozent auf 1.38 EUR) und Vossloh (-3.63 Prozent auf 58.40 EUR).
Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’507’047 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.220 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2.24 erwartet. Mit 7.89 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HAMBORNER REIT-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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