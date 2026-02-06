Heidelberger Druckmaschinen Aktie 682694 / DE0007314007
1.38CHF
-0.05CHF
-3.64 %
09:48:51
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
06.02.2026 09:01:15
Heidelberger Druckmaschinen Hold
Heidelberger Druckmaschinen
1.39 CHF -4.87%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Heidelberger Druck nach Zahlen von 2,20 auf 1,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der starke Rückgang des Auftragsbestandes sei ein Risiko für die Produktionsauslastung des Unternehmens, schrieb Stefan Augustin in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./mis/rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberger Druckmaschinen AG Hold
|
Unternehmen:
Heidelberger Druckmaschinen AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
1.70 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
1.51 €
|
Abst. Kursziel*:
12.73%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
1.53 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.26%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Heidelberger Druckmaschinen AG
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX gibt zum Start nach (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Schwacher Handel: SDAX verbucht mittags Abschläge (finanzen.ch)
|
27.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX fällt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
27.01.26
|Schwacher Handel: SDAX zeigt sich am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
27.01.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX am Dienstagmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
27.01.26