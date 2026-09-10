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SDAX-Performance 10.09.2026 15:58:18

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste

Der SDAX gibt sich am vierten Tag der Woche schwächer.

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Am Donnerstag notiert der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0.67 Prozent leichter bei 18’435.18 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 94.751 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.046 Prozent auf 18’551.75 Punkte an der Kurstafel, nach 18’560.24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18’430.27 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18’600.51 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der SDAX bereits um 1.65 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 10.08.2026, den Wert von 18’540.54 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, wurde der SDAX auf 17’864.36 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, stand der SDAX bei 16’535.50 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6.22 Prozent. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit STO SE (+ 2.73 Prozent auf 101.60 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2.56 Prozent auf 54.05 EUR), Drägerwerk (+ 2.52 Prozent auf 113.80 EUR), Südzucker (+ 2.34 Prozent auf 13.10 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 2.21 Prozent auf 31.46 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil SMA Solar (-5.02 Prozent auf 58.65 EUR), Hypoport SE (-4.62 Prozent auf 78.40 EUR), Jungheinrich (-3.70 Prozent auf 25.48 EUR), EVOTEC SE (-3.38 Prozent auf 3.03 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (-3.01 Prozent auf 1.39 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SDAX ist die HelloFresh-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 911’985 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.220 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.89 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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