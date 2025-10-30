Heidelberger Druckmaschinen Aktie 682694 / DE0007314007
1.82CHF
0.27CHF
17.65 %
30.10.2025
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
12.11.2025 09:37:04
Heidelberger Druckmaschinen Add
Heidelberger Druckmaschinen
1.68 CHF -0.88%
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Heidelberger Druck nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 2,40 Euro auf "Add" belassen. Der Maschinenbauer habe die Erwartungen beim Umsatz nahezu erfüllt, schrieb Volker Bosse am Mittwoch. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) habe positiv überrascht./rob/la/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 08:26 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberger Druckmaschinen AG Add
|
Unternehmen:
Heidelberger Druckmaschinen AG
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
2.40 €
|
Rating jetzt:
Add
|
Kurs*:
1.81 €
|
Abst. Kursziel*:
32.60%
|
Rating update:
Add
|
Kurs aktuell:
1.84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.72%
|
Analyst Name::
Volker Bosse
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Heidelberger Druckmaschinen AG
|
11.11.25
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
11.11.25
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX verliert (finanzen.ch)
|
10.11.25