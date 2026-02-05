Heidelberger Druckmaschinen Aktie 682694 / DE0007314007
1.47CHF
-0.21CHF
-12.26 %
12:25:08
SWX
05.02.2026 11:40:05
Heidelberger Druckmaschinen Hold
Heidelberger Druckmaschinen
1.48 CHF -13.74%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Heidelberger Druck mit einem Kursziel von 2,20 Euro auf "Hold" belassen. Das dritte Geschäftsquartal sei geprägt gewesen von ordentlicher Profitabilität, schrieb Stefan Augustin am Donnerstag. Der Auftragseingang sei allerdings schwächer gewesen als im Vorquartal./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
