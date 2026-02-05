Heidelberger Druckmaschinen 1.48 CHF -13.74% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Heidelberger Druck mit einem Kursziel von 2,20 Euro auf "Hold" belassen. Das dritte Geschäftsquartal sei geprägt gewesen von ordentlicher Profitabilität, schrieb Stefan Augustin am Donnerstag. Der Auftragseingang sei allerdings schwächer gewesen als im Vorquartal./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.