Heidelberger Druckmaschinen 1.46 CHF -16.67% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Heidelberger Druck nach einer Gewinnwarnung für das Geschäftsjahr 2025/26 mit einem Kursziel von 1,70 Euro auf "Hold" belassen. Die Margenschwäche ohne nennenswerte Umsatzeinbußen spreche für ein negativeres Preisumfeld, schrieb Stefan Augustin am Donnerstag. Dies lasse für 2026/27 auch nichts Gutes erwarten./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.