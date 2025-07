Heidelberger Druckmaschinen 1.52 CHF 12.53% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Heidelberger Druck mit einem Kursziel von 2 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Geschäftsquartal 2025/26 des Druckmaschinenherstellers dürfte einen schwächeren Auftragseingang, aber einen Aufschwung beim Umsatz sowie deutliche Fortschritte bei der Profitabilität belegen, schrieb Peter Rothenaicher in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Er rechnet zudem mit einer Bestätigung der Jahresziele./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2025 / 07:43 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.