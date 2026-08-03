SDAX aktuell: Börsianer lassen SDAX zum Ende des Montagshandels steigen

Am Montag bewegte sich der SDAX via XETRA zum Handelsende 1.23 Prozent fester bei 18’527.26 Punkten. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 88.865 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.864 Prozent auf 18’460.90 Punkte an der Kurstafel, nach 18’302.79 Punkten am Vortag.

Bei 18’438.05 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18’568.81 Punkten den höchsten Stand markierte.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 03.07.2026, den Stand von 18’539.82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wurde der SDAX mit 17’911.06 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 17’051.12 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 6.75 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19’325.96 Punkten. 15’733.78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell TeamViewer (+ 6.26 Prozent auf 6.37 EUR), Stabilus SE (+ 4.31 Prozent auf 15.00 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 4.20 Prozent auf 31.78 EUR), GFT SE (+ 4.17 Prozent auf 23.75 EUR) und ATOSS Software (+ 3.92 Prozent auf 87.50 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen Kontron (-4.92 Prozent auf 21.26 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4.46 Prozent auf 27.40 EUR), 1&1 (-1.32 Prozent auf 19.50 EUR), Vincorion (-1.29 Prozent auf 18.34 EUR) und SMA Solar (-1.14 Prozent auf 52.25 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 916’384 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Springer Nature-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.679 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

Im SDAX hat die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mutares-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.55 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch