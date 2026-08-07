SDAX aktuell: SDAX liegt am Mittag im Plus

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0.62 Prozent fester bei 18’679.67 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 89.718 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0.258 Prozent fester bei 18’612.78 Punkten, nach 18’564.81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18’600.57 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18’692.51 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der SDAX bereits um 1.19 Prozent. Vor einem Monat, am 07.07.2026, wies der SDAX einen Stand von 18’148.27 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, stand der SDAX noch bei 18’588.20 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 07.08.2025, einen Stand von 17’293.38 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7.63 Prozent. Bei 19’325.96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15’733.78 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Heidelberger Druckmaschinen (+ 3.30 Prozent auf 1.47 EUR), Eckert Ziegler (+ 3.09 Prozent auf 14.02 EUR), Vincorion (+ 3.09) Prozent auf 20.20 EUR), ATOSS Software (+ 3.00 Prozent auf 89.30 EUR) und init innovation in traffic systems SE (+ 2.93 Prozent auf 47.50 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen GFT SE (-6.61 Prozent auf 23.30 EUR), ASTA Energy Solutions (-1.76 Prozent auf 55.80 EUR), Basler (-1.25 Prozent auf 23.75 EUR), Wacker Neuson SE (-1.11 Prozent auf 22.20 EUR) und KSB SE (-0.99 Prozent auf 896.00 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 521’263 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die Springer Nature-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.759 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

Die Mutares-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.70 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch