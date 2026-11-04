NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 211 Euro belassen. Das Quartal sei stark verlaufen, schrieb Anthony Codling in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. So habe das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen (RCOBD) die vom Baustoffhersteller erhobene Konsensschätzung um drei Prozent übertroffen. Der Umsatz liege um vier Prozent über der durchschnittlichen Markterwartung, angetrieben von der Region Europa./rob/bek/ck;