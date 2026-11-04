Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
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Heidelberg Materials Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 211 Euro belassen. Das Quartal sei stark verlaufen, schrieb Anthony Codling in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. So habe das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen (RCOBD) die vom Baustoffhersteller erhobene Konsensschätzung um drei Prozent übertroffen. Der Umsatz liege um vier Prozent über der durchschnittlichen Markterwartung, angetrieben von der Region Europa./rob/bek/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:44 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Outperform
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
211.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
158.00 €
|
Abst. Kursziel*:
33.54%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
170.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.83%
|
Analyst Name::
Anthony Codling
|
KGV*:
-
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