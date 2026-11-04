Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
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04.11.2026 08:09:51
Heidelberg Materials Buy
Heidelberg Materials
156.45 CHF 8.06%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 286 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe seine Schätzung um knapp zwei Prozent übertroffen, schrieb Glynis Johnson in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. Positiv hätten sich die Preise des Baustoffherstellers entwickelt./rob/bek/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
286.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
161.85 €
|
Abst. Kursziel*:
76.71%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
170.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
67.84%
|
Analyst Name::
Glynis Johnson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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