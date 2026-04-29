LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für GSK von 1900 auf 1800 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. James Gordon passte nach den Quartalszahlen des Pharmakonzerns seine Ergebnisschätzungen (EPS) im niedrigen einstelligen Prozentbereich an. GSK habe mit Blick auf Produkteinführungen, neue HIV-Medikamente und die neue Strategie nun vorsichtiger geklungen als bisher, schrieb er am Donnerstag im Rückblick auf den Zwischenbericht./rob/gl/ag;