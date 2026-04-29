GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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GSK Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für GSK von 1900 auf 1800 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. James Gordon passte nach den Quartalszahlen des Pharmakonzerns seine Ergebnisschätzungen (EPS) im niedrigen einstelligen Prozentbereich an. GSK habe mit Blick auf Produkteinführungen, neue HIV-Medikamente und die neue Strategie nun vorsichtiger geklungen als bisher, schrieb er am Donnerstag im Rückblick auf den Zwischenbericht./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
18.00 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
19.31 £
|
Abst. Kursziel*:
-6.80%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
19.39 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.16%
|
Analyst Name::
James Gordon
|
KGV*:
-
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