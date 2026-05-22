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US-Investments im Fokus 22.05.2026 03:09:02

NVIDIA-Depot: Auf diese US-Aktien setzte der Chipriese im 1. Quartal 2026

NVIDIA-Depot: Auf diese US-Aktien setzte der Chipriese im 1. Quartal 2026

Im 1. Quartal 2026 gab es einige Anpassungen bei den US-Investments von NVIDIA - unter anderem kamen auch zwei Neuzugänge ins Depot.

In den USA unterliegen Grossinvestoren mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar strengen Transparenzregeln: Sie müssen ihre Portfolios vierteljährlich mittels des sogenannten 13F-Formulars bei der Börsenaufsicht SEC offenlegen. Mit einem verwalteten Vermögen von rund 18,37 Milliarden US-Dollar ist auch der Halbleiterkonzern NVIDIA verpflichtet, seine US-Beteiligungen vierteljährlich bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) zu melden.

Im folgenden Ranking werden die grössten US-Aktienbeteiligungen von NVIDIA im ersten Quartal 2026 aufgeführt, geordnet nach dem prozentualen Anteil am Depot. Stand der Daten ist der 31. März 2026.

Julia Walter, Redaktion finanzen.ch


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