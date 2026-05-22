|US-Investments im Fokus
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22.05.2026 03:09:02
NVIDIA-Depot: Auf diese US-Aktien setzte der Chipriese im 1. Quartal 2026
Im 1. Quartal 2026 gab es einige Anpassungen bei den US-Investments von NVIDIA - unter anderem kamen auch zwei Neuzugänge ins Depot.
Im folgenden Ranking werden die grössten US-Aktienbeteiligungen von NVIDIA im ersten Quartal 2026 aufgeführt, geordnet nach dem prozentualen Anteil am Depot. Stand der Daten ist der 31. März 2026.
Julia Walter, Redaktion finanzen.ch
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