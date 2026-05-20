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22.05.2026 20:10:39

DWS Group GmbHCo Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für DWS von 62 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe nach den Quartalszahlen der Deutsche-Bank-Fondstochter seine Ergebnisschätzungen (EPS) angehoben, schrieb Ben Bathurst in einem am Freitag vorliegenden Rückblick./rob/gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 12:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 12:00 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Outperform
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
68.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
61.00 € 		Abst. Kursziel*:
11.48%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
61.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.48%
Analyst Name::
Ben Bathurst 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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