DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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22.05.2026 20:10:39
DWS Group GmbHCo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für DWS von 62 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe nach den Quartalszahlen der Deutsche-Bank-Fondstochter seine Ergebnisschätzungen (EPS) angehoben, schrieb Ben Bathurst in einem am Freitag vorliegenden Rückblick./rob/gl/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 12:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 12:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Outperform
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Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
68.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
61.00 €
|
Abst. Kursziel*:
11.48%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
61.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.48%
|
Analyst Name::
Ben Bathurst
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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