GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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GSK Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat GSK nach aktuellen Studiendaten zum Antikörper B7-H4 gegen resistente Ovarialkarzinome mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Underweight" belassen. Die Daten signalisierten eine wettbewerbsfähige Wirksamkeit des Antikörpers sowohl bei Eierstock- als auch bei Gebärmutterhalskrebs, auch wenn die Datenlage noch in den Anfängen steckt und die Messlatte für eine Abgrenzung zur Konkurrenz immer höher gelegt wird, schrieb James Gordon am Montagnachmittag./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 15:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
19.00 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
21.79 £
|
Abst. Kursziel*:
-12.80%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
21.76 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12.68%
|
Analyst Name::
James Gordon
|
KGV*:
-
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