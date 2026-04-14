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GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63

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14.04.2026 08:56:34

GSK Underweight

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat GSK nach aktuellen Studiendaten zum Antikörper B7-H4 gegen resistente Ovarialkarzinome mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Underweight" belassen. Die Daten signalisierten eine wettbewerbsfähige Wirksamkeit des Antikörpers sowohl bei Eierstock- als auch bei Gebärmutterhalskrebs, auch wenn die Datenlage noch in den Anfängen steckt und die Messlatte für eine Abgrenzung zur Konkurrenz immer höher gelegt wird, schrieb James Gordon am Montagnachmittag./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 15:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 15:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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-12.80%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
21.76 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
James Gordon 		KGV*:
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