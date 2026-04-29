GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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GSK Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für GSK von 1920 auf 1870 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Briten lieferten ergebnisseitig weiter gut ab, schrieb Rajan Sharma am Donnerstag in seiner Rückblende auf den Quartalsbericht. Die Aussichten insgesamt seien aber weniger klar. Die CALM-Studien für Camplixant gegen chronischen Husten hätten durchaus Risiken offenbart./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Neutral
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
18.70 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
19.18 £
|
Abst. Kursziel*:
-2.50%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
19.18 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.50%
|
Analyst Name::
Rajan Sharma
|
KGV*:
-
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