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30.04.2026 06:44:34

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für GSK von 1920 auf 1870 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Briten lieferten ergebnisseitig weiter gut ab, schrieb Rajan Sharma am Donnerstag in seiner Rückblende auf den Quartalsbericht. Die Aussichten insgesamt seien aber weniger klar. Die CALM-Studien für Camplixant gegen chronischen Husten hätten durchaus Risiken offenbart./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 04:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Rajan Sharma 		KGV*:
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