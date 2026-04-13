GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
GSK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für GSK von 2450 auf 2500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Neubewertung der Pharmapapiere sei imposant, sie wiesen aber immer noch einen massiven Abschlag auf, schrieb Michael Leuchten am Montag. Dies liege vor allem an womöglich fehlendem Ersatz für wegfallende Umsätze des HIV-Joint-Ventures ViiV Healthcare. Die Briten hätten allerdings einen "weiteren Krebspfeil im Köcher", so der Experte mit Blick auf Studiendaten zum Antikörper B7H4 vom Wochenende. /rob/ag/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Buy
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
25.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24.95 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21.62 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
|
10:02
|FTSE 100-Wert GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine GSK-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
10.04.26
|Handel in Europa: STOXX 50 am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
09.04.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 schwächelt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
09.04.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
09.04.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 legt zum Start des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
07.04.26
|FTSE 100-Handel aktuell: So steht der FTSE 100 aktuell (finanzen.ch)
|
07.04.26
|STOXX-Handel So performt der STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
|
07.04.26
|STOXX 50 aktuell: So performt der STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch)
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|10:33
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:32
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:34
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.04.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|07.04.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:33
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:32
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:34
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.04.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|07.04.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:33
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|30.03.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:34
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.04.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|24.03.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|19.02.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|GSK PLC Registered Shs
|23.15
|0.99%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:22
|
UBS AG
Ahold Delhaize Neutral
|11:21
|
UBS AG
L'Oréal Buy
|11:20
|
UBS AG
TotalEnergies Buy
|10:33
|
JP Morgan Chase & Co.
GSK Underweight
|10:32
|
Jefferies & Company Inc.
GSK Buy
|10:28
|
UBS AG
ASML NV Buy
|10:24
|
JP Morgan Chase & Co.
National Grid Overweight