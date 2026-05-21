Stellantis 5.89 CHF -1.56% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Nach dem Kapitalmarkttag des Autokonzerns lobte Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie die mittelfristigen Ziele als ambitioniert. Die Investoren dürften allerdings zunächst Ergebnisse dieser Pläne sehen wollen./rob/niw/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 09:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 09:44 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.