GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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GSK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 2450 Pence belassen. Die Umsätze könnten die Erwartungen übertreffen, schrieb Michael Leuchten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Gewinn könne die Konsensschätzung um drei Prozent überbieten, denn die Konsensprognose reflektiere positive Effekte bei den Margen des Pharmakonzerns noch nicht./rob/bek/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Buy
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
24.50 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
21.16 £
|
Abst. Kursziel*:
15.78%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21.44 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.27%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
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