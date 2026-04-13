GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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GSK Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Hold" belassen. Dies schrieb Emmanuel Papadakis in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu einer Analystenkonferenz nach den Daten zweier Onkologie-Studien. Der Ansatz des Wirkstoffs B7-H4 werde künftig eine Rolle spielen bei gynäkologischen Tumoren, wobei GSK nahe an der Spitze des Feldes liege./rob/ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Hold
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
19.00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
21.73 £
|
Abst. Kursziel*:
-12.58%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
21.71 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12.48%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
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