Walmart Aktie 984101 / US9311421039
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Walmart Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktie des Einzelhändlers Walmart von 147 auf 141 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Schon vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen sei für die Aktie der Spielraum für kurzfristig weitere Kurssteigerungen eng gewesen, schrieb Michael Lasser am Freitag im Nachgang des Berichts. Mit dem jüngsten Kursrückgang sei das Papier nun umso attraktiver./ajx/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Walmart Buy
|
Unternehmen:
Walmart
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 141.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 121.34
|
Abst. Kursziel*:
16.20%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 120.13
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.37%
|
Analyst Name::
Michael Lasser
|
KGV*:
-
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