Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’503 0.4%  SPI 19’052 0.4%  Dow 50’690 0.8%  DAX 24’928 1.3%  Euro 0.9117 -0.2%  EStoxx50 6’027 1.1%  Gold 4’518 -0.6%  Bitcoin 60’274 -1.3%  Dollar 0.7857 -0.2%  Öl 103.6 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Sika41879292Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktiv oder passiv? Wie Index-Hugging Anleger täuschen kann
KW 21: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Ausblick: Zoom Communications mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Infineon-Aktie auf Rekordkurs: Historischer Höchststand übertroffen
Rüstungsaktien im Vergleich: HENSOLDT-Aktie oder Rheinmetall-Aktie - Auf welches Investment sollte man jetzt setzen?
Suche...
Plus500 Depot

Walmart Aktie 984101 / US9311421039

94.28
CHF
-1.12
CHF
-1.17 %
18:00:01
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.05.2026 14:01:33

Walmart Buy

Walmart
94.28 CHF -1.17%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktie des Einzelhändlers Walmart von 147 auf 141 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Schon vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen sei für die Aktie der Spielraum für kurzfristig weitere Kurssteigerungen eng gewesen, schrieb Michael Lasser am Freitag im Nachgang des Berichts. Mit dem jüngsten Kursrückgang sei das Papier nun umso attraktiver./ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 02:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 02:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Walmart Buy
Unternehmen:
Walmart 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 141.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 121.34 		Abst. Kursziel*:
16.20%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 120.13 		Abst. Kursziel aktuell:
17.37%
Analyst Name::
Michael Lasser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Walmart

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten