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16.05.2026 04:07:00
Anleihen-ETFs verstehen: Diese fünf Punkte sollten Anleger vor dem Einstieg kennen
Anleihen sind zurück - doch wer investiert, sollte Zinsrisiken, Bonität und Laufzeiten kennen. Dieser 5-Punkte-Plan zeigt, worauf es vor dem ersten Investment in einen Anleihen-ETF wirklich ankommt.
1. Zinsen und Anleihekurse laufen gegeneinander
Der wichtigste Zusammenhang am Anleihemarkt wird oft unterschätzt: Steigende Zinsen drücken die Kurse bestehender Anleihen. Das gilt auch für Anleihen-ETFs. Gerade in Phasen steigender Leitzinsen kann es dadurch zu spürbaren Kursverlusten kommen.
Besonders wichtig ist dabei die sogenannte Duration. Sie zeigt, wie empfindlich ein Investment auf Zinsänderungen reagiert. Grundsätzlich gilt: Je länger die Laufzeit, desto stärker die Kursschwankungen.
2. Sicherheit hängt von der Bonität ab
Nicht jede Anleihe ist automatisch sicher. Vor allem Unternehmensanleihen mit hohen Zinsen - sogenannte High-Yield-Bonds - tragen ein erhöhtes Ausfallrisiko.
Deshalb ist ein Blick auf die Bonität entscheidend. Anleger sollten prüfen, welche Schuldner im ETF enthalten sind und wie diese bewertet werden. Die Zusammensetzung eines ETFs sollte daher vor dem Kauf genau analysiert werden. Denn höhere Renditen bedeuten meist auch höhere Risiken.
3. Die Laufzeit entscheidet über das Risiko
Auch die Laufzeit spielt bei Anleihen eine zentrale Rolle. Lang laufende Papiere reagieren deutlich sensibler auf Zinsänderungen als kurzfristige Anleihen.
Klassische Anleihen-ETFs besitzen zudem meist keine feste Laufzeit, da sie kontinuierlich neue Anleihen kaufen. Dadurch bleiben sie flexibel, sind aber schwerer planbar. Sogenannte iBonds-ETFs können hier eine Alternative sein, weil sie feste Endfälligkeiten mit den Vorteilen eines ETFs kombinieren.
4. Die Rendite besteht aus mehr als nur dem Kupon
Viele Anleger achten ausschliesslich auf den Zinssatz einer Anleihe. Tatsächlich hängt die tatsächliche Rendite aber von mehreren Faktoren ab - etwa vom Kaufpreis, den aktuellen Marktzinsen und der Rückzahlung am Laufzeitende.
Bei Anleihen-ETFs gilt vor allem die aktuelle Rendite ("Yield") als aussagekräftig. Der Durchschnittskupon allein reicht für eine realistische Einschätzung nicht aus.
5. Währungsrisiken werden häufig unterschätzt
Global anlegende Anleihen-ETFs investieren oft in Fremdwährungen wie den US-Dollar oder den Euro. Dadurch entstehen zusätzliche Chancen - aber auch Risiken. Schwankende Wechselkurse können die Rendite erheblich beeinflussen.
Wer auf Stabilität setzt, sollte daher prüfen, ob ein ETF währungsgesichert ist oder bewusst Fremdwährungsrisiken eingeht. Gerade für Anleger aus der Schweiz kann das Währungsrisiko eine wichtige Rolle spielen, da Wechselkursbewegungen gegenüber dem Schweizer Franken die Rendite spürbar verändern können.
Chancen und Risiken für Anleger: Anleihen gezielt statt blind einsetzen
Anleihen können für Anleger attraktiv sein - sind aber kein Selbstläufer, heisst es bei ExtraETF weiter. Wer Zinsentwicklung, Bonität, Laufzeiten, Renditeberechnung und Währungsrisiken versteht, kann sein Portfolio stabiler aufstellen und unnötige Risiken vermeiden. Besonders iBonds-ETFs könnten für Anleger interessant sein, die planbare Erträge suchen und gleichzeitig breit diversifiziert investieren möchten.
Für Anleger heisst das vor allem: Anleihen sollten nicht einfach als "sicherer Depotbaustein" betrachtet werden, sondern als strategisches Instrument mit klaren Chancen und Risiken. So eignen sich Anleihen-ETFs besonders für Investoren, die ihr Depot defensiver ausrichten möchten. Entscheidend bleibt jedoch, die Auswahl an die eigenen Anlageziele und den persönlichen Zeithorizont anzupassen.
Bettina Schneider, Redaktion finanzen.ch
Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.
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