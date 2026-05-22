NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Richemont nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Franken belassen. Im ersten Quartal seien die Geschäftsmodelle der Luxusgüterkonzerne auf die Probe gestellt worden, schrieb Chiara Battistini in einer am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung. Vor diesem Hintergrund sei die zunehmende Qualität von Richemont mit einer der besten Geschäftsentwicklungen im Sektor sichtbar geworden. Die Aktie bleibe ihr bevorzugter Titel./rob/gl/he;