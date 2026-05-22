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22.05.2026 20:11:04

Richemont Overweight

Richemont
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Richemont nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Franken belassen. Im ersten Quartal seien die Geschäftsmodelle der Luxusgüterkonzerne auf die Probe gestellt worden, schrieb Chiara Battistini in einer am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung. Vor diesem Hintergrund sei die zunehmende Qualität von Richemont mit einer der besten Geschäftsentwicklungen im Sektor sichtbar geworden. Die Aktie bleibe ihr bevorzugter Titel./rob/gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 16:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 16:52 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Overweight
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
200.00 CHF
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
155.75 CHF 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
153.85 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Chiara Battistini 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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