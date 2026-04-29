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GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63

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30.04.2026 11:39:36

GSK Underweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Bei dem Pharmakonzern sei das Potenzial steigender Gewinnerwartungen kurzfristig begrenzt, schrieb Zain Ebrahim am Mittwochabend. Die erfolgreiche Einführung neuer Produkte sei notwendig, um die langfristigen Aussichten zu verbessern./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 21:36 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
19.35 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Zain Ebrahim 		KGV*:
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